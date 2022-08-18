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Первоисточник: www.kinopoisk.ru Прямая ссылка на новость:

Селфи с царём на первых кадрах современной адаптации детектива «Азазель» Бориса Акунина

Источник: Kinopoisk

Все персонажи являются вымышленными и любое совпадение с реальными людьми случайно на первых кадрах детективного сериала «Азазель». Свежая экранизации книги Бориса Акунина с позволения автора переосмысляет первоисточник и переносит действие из XIX века в современность.

Сыщик Эраст Фандорин живёт в альтернативном 2023 году. Великой октябрьской революции не было, и царь Николай III (Максим Матвеев) правит страной на пару с прогрессивным премьер-министром Дмитрием Орловым (Евгений Стычкин). Юный Фандорин скучает в сыскном управлении полиции, когда молодой миллионер и владелец нефтекомпании стреляет себе в висок в центре Петрограда. Самоубийство записали камеры робота-городового, и Фандорин берётся за своё первое расследование.

Кадры из сериала «Азазель» Кадры из сериала «Азазель» Кадры из сериала «Азазель» Кадры из сериала «Азазель» Кадры из сериала «Азазель» Кадры из сериала «Азазель»

Шоураннер проекта — Александра Ремизова («Триггер»), режиссировал Нурбек Эген («Шерлок в России»). Сценарий написали новички, выпускники ВГИКа Сергей и Никита Поповы при участии Дмитрия Иванова («Метод»).

В сериале также задействованы Мила Ершова, Александр Семчев, Милена Радулович, Артём Быстров и Григорий Верник. А вот кто сыграл Фандорина — всё ещё держится в тайне. В своё время персонажа воплотили в кино Илья Носков, Егор Бероев и Олег Меньшиков. Так и не вышли на экраны фильмы с Антоном Ельчиным и Данилой Козловским в роли знаменитого отечественного сыщика.

«Детективно ошеломлять» зрителя будут в осенне-зимнем сезоне. Премьера «Азазеля» состоится эксклюзивно на «Кинопоиске».

И пара стильных постеров:

Постеры сериала «Азазель» Постеры сериала «Азазель»
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Комментарии (4)

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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