Селфи с царём на первых кадрах современной адаптации детектива «Азазель» Бориса Акунина

Все персонажи являются вымышленными и любое совпадение с реальными людьми случайно на первых кадрах детективного сериала «Азазель». Свежая экранизации книги Бориса Акунина с позволения автора переосмысляет первоисточник и переносит действие из XIX века в современность.

Сыщик Эраст Фандорин живёт в альтернативном 2023 году. Великой октябрьской революции не было, и царь Николай III (Максим Матвеев) правит страной на пару с прогрессивным премьер-министром Дмитрием Орловым (Евгений Стычкин). Юный Фандорин скучает в сыскном управлении полиции, когда молодой миллионер и владелец нефтекомпании стреляет себе в висок в центре Петрограда. Самоубийство записали камеры робота-городового, и Фандорин берётся за своё первое расследование.

Шоураннер проекта — Александра Ремизова («Триггер»), режиссировал Нурбек Эген («Шерлок в России»). Сценарий написали новички, выпускники ВГИКа Сергей и Никита Поповы при участии Дмитрия Иванова («Метод»).

В сериале также задействованы Мила Ершова, Александр Семчев, Милена Радулович, Артём Быстров и Григорий Верник. А вот кто сыграл Фандорина — всё ещё держится в тайне. В своё время персонажа воплотили в кино Илья Носков, Егор Бероев и Олег Меньшиков. Так и не вышли на экраны фильмы с Антоном Ельчиным и Данилой Козловским в роли знаменитого отечественного сыщика.

«Детективно ошеломлять» зрителя будут в осенне-зимнем сезоне. Премьера «Азазеля» состоится эксклюзивно на «Кинопоиске».

И пара стильных постеров: