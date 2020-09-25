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Первоисточник: tass.ru Прямая ссылка на новость:
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По роману «Азазель» Бориса Акунина опять снимут сериал

Снятый Александром Адабашьяном в 2002 году сериал «Азазель», в скором времени лишится звания единственной экранизации одноимённого романа Бориса Акунина. Собственную версию известной детективной истории готовит онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD».

Будущий сериал будет значительно отличаться от предшественника подходом к материалу — литературный первоисточник, судя по всему, подвергнется вольной интерпретации. События развернутся в Москве XXI века, где живёт главный герой Эраст Фандорин. Зрителям предложат взглянуть на альтернативную Россию, где не было революции 1917 года и страной продолжают править Романовы.

Кто войдёт в съёмочную команду и актёрский состав многосерийной постановки, пока не сообщается.

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