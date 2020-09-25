Тизер второго сезона «Пандоры» обещает показать космические войны и оружие для уничтожения планет

«Звёздный путь» и «Звёздные войны», потеснитесь — грядёт второй сезон «Пандоры». Телеканал The CW выкатил тизер продолжения фантастической экшен-драмы, сулящий эпические битвы в космосе, где на кону судьба человечества. Второй сезон стартует 4 октября.

События разворачиваются в 2199 году. Осиротевшая Джакс (Присцилла Квинтана) получает шанс на новую жизнь в тренировочной академии Земли, где учится защищать галактику от инопланетных и внутренних угроз. Но как только начинают раскрываться связанные с её происхождением тайны, Джакс отправляется на поиски ответа на вопрос, кто она — спасительница человечества или орудие его уничтожения.

В сериале также снимаются Оливер Денч, Рашель Банно, Джон Харлан Ким, Бен Рэдклифф, Банита Сандху, Мартин Бобб-Семпл и Ноа Хантли. Исполнительными продюсерами проекта выступают Марк А. Олтмэн («Библиотекари»), Стивен Криозер («Касл») и Карин Мартин.

И постер: