 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Ода Нобунага в юбке и ошейнике Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале Skydance Television Презентация Xbox Games Showcase — просмотр и обсуждение в прямом эфире Лучшее аниме осени 2019 года Неделя аниме на КГ — главные новости 29 июня — 5 июля
СЕРИАЛЫ
683
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Тизер второго сезона «Пандоры» обещает показать космические войны и оружие для уничтожения планет

«Звёздный путь» и «Звёздные войны», потеснитесь — грядёт второй сезон «Пандоры». Телеканал The CW выкатил тизер продолжения фантастической экшен-драмы, сулящий эпические битвы в космосе, где на кону судьба человечества. Второй сезон стартует 4 октября.

События разворачиваются в 2199 году. Осиротевшая Джакс (Присцилла Квинтана) получает шанс на новую жизнь в тренировочной академии Земли, где учится защищать галактику от инопланетных и внутренних угроз. Но как только начинают раскрываться связанные с её происхождением тайны, Джакс отправляется на поиски ответа на вопрос, кто она — спасительница человечества или орудие его уничтожения.

В сериале также снимаются Оливер Денч, Рашель Банно, Джон Харлан Ким, Бен Рэдклифф, Банита Сандху, Мартин Бобб-Семпл и Ноа Хантли. Исполнительными продюсерами проекта выступают Марк А. Олтмэн («Библиотекари»), Стивен Криозер («Касл») и Карин Мартин.

И постер:

Постеры сериала «Пандора»
+ Обсудить
Темы
 
Видео Пандора
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новые сериалы 15–21 июля
 
«Пандора» — тизер фантастического боевика
 
Фантастическая драма «Пандора» получила от The CW второй сезон

Тоже интересно

 
Кино Софи Тёрнер может сыграть Боя Джорджа в предстоящем байопике
 
Кино «Война бесконечности» принесла два миллиарда долларов
 
Кино Тайка Вайтити снимет фильм про воображаемого Адольфа Гитлера
 
Кино Зак Снайдер доволен тем, что его «Лига справедливости» никак не связана с нынешней киновселенной DC
 
Игры Как создатели The Last of Us Part II обманули игроков
 
Кино Кристен Стюарт — актриса десятилетия по версии Голливудской ассоциации кинокритиков
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Выйдут в сентябре

27 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
28 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
29 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Выйдут в октябре

 
1 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
4 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
17Ноль кадров в секунду – 335: Приплетатель
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 428: Опять Рэй Фишер и удивительный мир тиктоков
 
26ЕВА – 391: Пронзание черепов
 
10Телеовощи – 358: Закручивание драматических гаек
 
28Лазер-шоу «Три дебила» – 427: «Довод», сиквел «Няни» и эпический фейл «Мулан»
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru