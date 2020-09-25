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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Режиссёр гей-драмы «Лунный свет» готовит продолжение «Больницы Никербокер»

Создатель исторической драмы «Больница Никербокер» Стивен Содерберг сообщил, что в работе находится сиквел двухсезонного сериала, где главную роль сыграл Клайв Оуэн. Многосерийное продолжение сместит фокус на другого известного персонажа истории.

В интервью порталу Playlist Содерберг рассказал, что шоураннеры «Больницы Никербокер» Джек Эмиел и Майкл Беглер написали сценарий пилотного эпизода условного третьего сезона, где главная роль досталась Андре Холланду — исполнителю партии доктора Элджернона Эдвардса. Активное участие в написании сценария и генерировании идей принимали Холланд и режиссёр-сценарист Барри Дженкинс («Лунный свет»). Содерберг отметил, что успел ознакомиться со сценарием эпизода и остался в полном восторге от прочитанного.

Дженкинс, возможно, срежиссирует несколько серий, а Содерберг выступит исполнительным продюсером проекта. Поскольку кабельный канал Cinemax больше не занимается производством оригинального контента, предполагается, что сиквел осядет на канале HBO или на потоковом сервисе HBO Max.

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Больница Никербокер
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