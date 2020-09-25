Сэмюэл Л. Джексон вернётся к роли Ника Фьюри в сериале Marvel на Disney+

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Портал Variety эсклюзивно сообщает, что экранная вселенная Marvel пополнится ещё одним многосерийным проектом — потоковый сервис Disney+ запустил в разработку сериал о Нике Фьюри. Главную роль, само собой, сыграет Сэмюэл Л. Джексон.

О чём конкретно пойдёт речь в будущем сериале, пока неизвестно. Сразу несколько независимых источников подтверждают, что Джексон вернётся к роли главы сверхсекретной организации «Щ.И.Т.», а сценаристом и исполнительным продюсером сериала выступит Кайл Брэдстрит («Легавый», «Мистер Робот»).

Производством проекта займётся Marvel Studios.