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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Сэмюэл Л. Джексон вернётся к роли Ника Фьюри в сериале Marvel на Disney+

Портал Variety эсклюзивно сообщает, что экранная вселенная Marvel пополнится ещё одним многосерийным проектом — потоковый сервис Disney+ запустил в разработку сериал о Нике Фьюри. Главную роль, само собой, сыграет Сэмюэл Л. Джексон.

О чём конкретно пойдёт речь в будущем сериале, пока неизвестно. Сразу несколько независимых источников подтверждают, что Джексон вернётся к роли главы сверхсекретной организации «Щ.И.Т.», а сценаристом и исполнительным продюсером сериала выступит Кайл Брэдстрит («Легавый», «Мистер Робот»).

Производством проекта займётся Marvel Studios.

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