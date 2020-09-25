Омар Си — современная версия Арсена Люпена в тизере приключенческого сериала «Люпен»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Позапрошлым летом стриминговый сервис Netflix заказал съёмки оригинального франкоязычного сериала о мире Арсена Люпена с Омаром Си («1+1») в главной роли. Сегодня в сети появился первый тизер осовремененной свободной адаптации романов Мориса Леблана под названием «Люпен».

В тизере Си предстаёт в современной ипостаси джентльмена-грабителя Арсена Люпена, чьи невероятные приключения, судя по всему, не ограничиваются пространством, распространяясь и на время. Во всяком случае, именно на это намекает центральный персонаж, обращаясь к зрителю. Главный герой обладает не только внушительными материальными ресурсами, но и «кошачьим» набором жизней.

Создателями сериала значатся Джордж Кей («Преступник», «Убивая Еву») и Франсуа Юзан, а первые три эпизода срежиссировал Луи Летерье («Перевозчик»). За производство отвечает Gaumont Television. Премьеру обещают в январе.