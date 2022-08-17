 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Александра Даддарио на первых кадрах из «Мэйфейрских ведьм» Энн Райс Добыча — новый Хищник в старое время. Мнение Жаркие кадры из сериала «Жизнь по вызову» Сарика Андреасяна Исполнительница роли Бэтгёрл показала, чего мы лишились Вот где настоящее гейство: автора мода на ЛГБТ-флаги в Spider-Man попросили на выход
6
КИНО
СЕРИАЛЫ
687
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Капитан Америка — девственник? «Женщина-Халк» даст ответ на волнующий всех вопрос

Источник: Marvel

Дебютирующая на этой неделе «Женщина-Халк» обещает не только сломать четвёртую стену, явить миру Сорвиголову и стать очередным лучшим сериалом Marvel, но и ответить на самый главный вопрос — был ли у Стива Роджерса секс с женщиной. Как выяснилось, возможная девственность Капитана Америки по какой-то причине всегда очень волновала тамошних сценаристов, и в новом проекте с благословения Кевина Файги ответ будет дан.

Эта тема, занимался ли Стив Роджерс когда-либо сексом, будет всплывать на протяжении всего сезона. Дженнифер будет гуглить это, говорить об этом. Такое ощущение, что она постоянно приставала с этим к людям, сгорая от любопытства. Не передать словами, как я была потрясена, что Кевин Файги поддержал нас в этом, и дал однозначный ответ, который является каноном.

Джессика Гао, сценарист и шоураннер

Теперь мы хотя бы понимаем уровень юмора, который нас ждёт.

Вообще, по словам Гао, вопрос о том, является ли Капитан Америки девственником, поднимался очень часто:

Было бы очень обидно, если бы один из величайших людей мира, с такой горячей попкой, ушёл в могилу, так и не почувствовав любящих женских объятий.

А почему именно женских? И не являются ли подобные высказывания гомофобией, сексизмом и домогательствами к Крису Эвансу? Так много вопросов и так мало ответов.

Комментарии (6)

Ещё на эту тему

9Женщина-Халк теперь есть в Tinder 6Режиссёр «Женщины-Халка» усиленно строит планы на второй сезон 7Сорвиголова и Титания крупным планом в свежем тизере «Женщины-Халка» 26Чёрный «Капитан Америка» выходит в 2024-м с подзаголовком «Новый мировой порядок» 21Капитан за Капитана: Крис Эванс научит вас правильно опознавать нового Первого мстителя

Тоже интересно

12Неуловимый Гослинг, неостановимый Эванс и неотслеживаемая Армас — главные герои шпионского экшена от Netflix 13Не благодарите (а подпишитесь)! Netflix возвращает Кэмерон Диаз 6По «Чужим» делают новый хоррор, в том числе для VR 0«Башня бога» — анонс второго сезона 13Свершилось! Дэвид Теннант возвращается к роли Доктора Кто

Далее на КГ

0
Старатели Дикого Запада: режиссёры «Соколиного глаза» экранизируют очередной диснеевский аттракцион
 9
Ужастик «Улыбка» продолжает вызывать дискомфорт своим промо
 7
«Чёрный Адам» — единственный шанс Дуэйна Джонсона заявить о себе в супергероическом жанре (фото)
 0
Детали механик фансервисного файтинга JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R
 5
Новый взгляд на Гамору в «Стражах галактики 3» — Зои Салдана показала фото со съёмок
 9
Безумные тренировки Виолы Дэвис и Лашаны Линч для эпического боевика «Женщина-король»
 7
Нуменор и его обитатели в ролике о создании «Властелина колец. Колец власти»
 22
Кэтрин Зета-Джонс, Дженна Ортега и остальная инфернальная семейка на промо сериала «Уэнздей»
 0
Третий сезон аниме «Добро пожаловать в ад, Ирума» обзавёлся датой премьеры
 3
Славные и старые парни: Роберт Де Ниро и Барри Левинсон снимут гангстерскую драму
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
2Телеовощи – 457: Секс-олимпиада
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
21Лазер-шоу «Три дебила» – 528: «Добыча», «Топ Ган: Мэверик», «Тор 4», новый план DC
 
1Ноль кадров в секунду – 434: Кадры против облаков
 
7ЕВА – 489: Кончающий наездник
 
9Телеовощи – 456: Гейские ассоциации
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 527: «Скиф», «Смерть в прерии», бесплатные блокбастеры
 
1Ноль кадров в секунду – 433: Шерлок против тентаклей
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 109: Приличная GTA 6 и AAA-индустрия
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru