Капитан Америка — девственник? «Женщина-Халк» даст ответ на волнующий всех вопрос

Дебютирующая на этой неделе «Женщина-Халк» обещает не только сломать четвёртую стену, явить миру Сорвиголову и стать очередным лучшим сериалом Marvel, но и ответить на самый главный вопрос — был ли у Стива Роджерса секс с женщиной. Как выяснилось, возможная девственность Капитана Америки по какой-то причине всегда очень волновала тамошних сценаристов, и в новом проекте с благословения Кевина Файги ответ будет дан.

Эта тема, занимался ли Стив Роджерс когда-либо сексом, будет всплывать на протяжении всего сезона. Дженнифер будет гуглить это, говорить об этом. Такое ощущение, что она постоянно приставала с этим к людям, сгорая от любопытства. Не передать словами, как я была потрясена, что Кевин Файги поддержал нас в этом, и дал однозначный ответ, который является каноном. Джессика Гао, сценарист и шоураннер

Теперь мы хотя бы понимаем уровень юмора, который нас ждёт.

Вообще, по словам Гао, вопрос о том, является ли Капитан Америки девственником, поднимался очень часто:

Было бы очень обидно, если бы один из величайших людей мира, с такой горячей попкой, ушёл в могилу, так и не почувствовав любящих женских объятий.

А почему именно женских? И не являются ли подобные высказывания гомофобией, сексизмом и домогательствами к Крису Эвансу? Так много вопросов и так мало ответов.