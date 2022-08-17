Кэтрин Зета-Джонс, Дженна Ортега и остальная инфернальная семейка на промо сериала «Уэнздей»

Издание Vanity Fair подключилось к рекламной кампании сериала-события «Уэнздей» от Тима Бёртона. Эксклюзивные промо-фото и кадры предлагают поближе познакомиться с главными героями истории — культовым семейством Аддамс. На снимках запечатлены Мортиша Аддамс (Кэтрин Зета-Джонс), Гомес Адамс (Луис Гусман), а также их детишки Уэнздей (Дженна Ортега) и Пагсли (Айзек Ордонес).

Восьмисерийный комедийный ужастик расскажет об учёбе Уэнздей Аддамс в Академии Невермор. Девушке предстоит научиться управлять своими недавно пробудившимися экстрасенсорными способностями, прервать череду переполошивших весь город кошмарных убийств и разгадать сверхъестественную тайну, в которую четверть века назад впутались ее родители.

Бёртон режиссирует сериал, а также значится его исполнительным продюсером наряду с шоураннерами Альфредом Гоу и Майлзом Милларом — создателями «Тайн Смолвиля».