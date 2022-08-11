Хорошего траура — Дженна Ортега показала новое фото в образе Уэнздей Аддамс

Буквально недавно исполнительница самой известной версии Уэнздей Аддамс Кристина Риччи хвалила свою преемницу по роли Дженну Ортегу за талант и профессионализм, а теперь актриса сама выложила у себя в соцсетях фото в образе, подписав пост: Good mourning (Хорошего траура).

Адаптация Тима Бёртона сосредоточит внимание на Уэнздей Аддамс, покажет её обучение в академии Nevermore и способность героини разгадывать тайны с помощью своих экстрасенсорных способностей.

Помимо Ортеги и Риччи, которая тоже занята в сериале, над проектом работают Кэтрин Зета-Джонс, Джейми Макшейн, Луис Гусман, Джой Сандай, Эмма Майерс, Гвендолин Кристи, Перси Хайнс Уайт и Рики Линдхоум.

Дата премьеры пока остаётся неизвестной.