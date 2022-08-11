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Александра Даддарио на первых кадрах из «Мэйфейрских ведьм» Энн Райс

Источник: AMC

Во время информационной панели AMC на полях традиционного летнего пресс-тура TCA представили первые кадры из мистической драмы «Мэйфейрские ведьмы» с Александрой Даддарио и Джеком Хьюстоном. Премьеру многосерийной адаптации одноимённого цикла романов Энн Райс обещают устроить к концу этого года.

Кадры из сериала «Мэйфейрские ведьмы» Кадры из сериала «Мэйфейрские ведьмы» Кадры из сериала «Мэйфейрские ведьмы» Кадры из сериала «Мэйфейрские ведьмы»

Даддарио сыграет главную героиню — блестящего врача Роуэн, которая борется со своим предназначением. Дело в том, что героиня происходит из древнего рода могущественных ведьм Нового Орлеана. Хьюстон сыграет могущественное сверхъестественное существо по имени Лэшер. От него на протяжении сотен лет зависит благосостояние семейства ведьм Мэйфейр из Нового Орлеана. В актёрском составе также значатся Гарри Хэмлин и Тонгайи Чириса.

За сценарий восьмисерийного первого сезона отвечают соавторы «Мастеров секса» Эста Спэлдинг и Мишель Эшфорд. Спэлдинг также исполняет обязанности шоураннера.

Теги
Мэйфейрские ведьмы
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