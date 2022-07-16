Луи де Пон дю Лак готов к беседе в свежем тизере «Интервью с вампиром»

Самое время поговорить по душам. Кабельный канал AMC опубликовал ещё один тизер многосерийного мистического триллера «Интервью с вампиром», где журналист Дэниэл Моллой в исполнении Эрика Богосяна («Миллиарды») начинает беседу с Луи де Пон дю Лаком (Джейкоб Андерсон).

Многосерийная адаптация знаменитого одноимённого романа Энн Райс стартует на малых экранах осенью, но точной даты выхода у сериала по-прежнему нет.

Двухсотлетний вампир Луи де Пон дю Лак (Андерсон) рассказывает биографу историю своей жизни, знакомства с вампиром Лестатом де Лионкуром (Сэм Рид), убедившим главного героя стать его бессмертным компаньоном. Спустя время Луи решает оставить своего жестокого товарища, но Лестат убеждает его остаться, обратив в вампира девочку Клодию, что лишь усугубляет конфликт между главными героями.

И промо-арт с Клодией: