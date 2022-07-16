 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Горячая «Дюна 2» — в каст сиквела Дени Вильнёва записалась Леа Сейду Хищник вблизи на свежих кадрах экшен-триллера «Добыча» Первый взгляд на героиню Сигурни Уивер в сиквеле «Аватар: Путь воды» Почти порно — шоураннер «Пацанов» описывает оргию в Herogasm Ноль кадров в секунду. Выпуск 430: Гроб в крышку
5
СЕРИАЛЫ
383
 
Прямая ссылка на новость:

Луи де Пон дю Лак готов к беседе в свежем тизере «Интервью с вампиром»

Самое время поговорить по душам. Кабельный канал AMC опубликовал ещё один тизер многосерийного мистического триллера «Интервью с вампиром», где журналист Дэниэл Моллой в исполнении Эрика Богосяна («Миллиарды») начинает беседу с Луи де Пон дю Лаком (Джейкоб Андерсон).

Многосерийная адаптация знаменитого одноимённого романа Энн Райс стартует на малых экранах осенью, но точной даты выхода у сериала по-прежнему нет.

Двухсотлетний вампир Луи де Пон дю Лак (Андерсон) рассказывает биографу историю своей жизни, знакомства с вампиром Лестатом де Лионкуром (Сэм Рид), убедившим главного героя стать его бессмертным компаньоном. Спустя время Луи решает оставить своего жестокого товарища, но Лестат убеждает его остаться, обратив в вампира девочку Клодию, что лишь усугубляет конфликт между главными героями.

И промо-арт с Клодией:

Промо-арт сериала «Интервью с вампиром»
Теги
ВидеоИнтервью с вампиром
Комментарии (5)

Ещё на эту тему

7Начинаем наше интервью — вышел свежий тизер мистики «Интервью с вампиром» 3Ночная прогулка по Новому Орлеану в свежем тизере «Интервью с вампиром» 11Тизер «Интервью с вампиром» показал привычный быт упырей

Тоже интересно

22Звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон крутит любовь в экранизации романа Джейн Остин «Доводы рассудка» (видео) 2Новые фильмы недели: французская комедия, итальянская мелодрама и один дешёвый ужастик, 0Четвёртый сезон «Мандалорца» уже в работе 0Красота смерти в Sniper Elite 5 13Брюс Уиллис снова на тропе войны в трейлере экшен-триллера «Не то место»

Далее на КГ

0
КГ играет: Игровые коллажи № 83 и 84
 0
Пухлый вампир Джейкоб Баталон в первом промо-ролике «Вампира Реджинальда»
 4
Олден Эренрайк записался в «Железное сердце» о темнокожей духовной наследнице Тони Старка
 2
Щас Спою! Вуди Харрельсон сыграет главную роль в мюзикле
 7
«Тор: Любовь и гром» сильно просаживается в американском прокате на вторых выходных
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Своя война. Шторм в пустыне»
 1
Телеовощи. Выпуск 453: Абдул Бибип и подозрительные сиськи
 8
Кристина Риччи в восторге от новой Уэнздей Аддамс в сериале Тима Бёртона
 1
«Эндо и Кобаящи в прямом эфире комментируют злодейку» — трейлер аниме про спасение злодейки из отомэ-игры
 0
КГ играет: Grandia II, часть 2
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 453: Абдул Бибип и подозрительные сиськи
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 524: Третий «Мир Юрского периода» и женский киберспорт
 
0Ноль кадров в секунду – 430: Гроб в крышку
 
 
1ЕВА – 485: Падение по воскресеньям
 
1Телеовощи – 452: Старый зануда и кампания
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 523: «Принцесса», «Род мужской», подробности «Аватара 2»
 
9Ноль кадров в секунду – 429: Инновационная коза
 
8ЕВА – 484: Обеспеченный фуриёб
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
9Телеовощи – 451: Главная притворюшка
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru