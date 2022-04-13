Тизер «Интервью с вампиром» показал привычный быт упырей

Фешенебельные гробы ждут своих кровососущих хозяев. Кабельный канал AMC опубликовал полуминутный тизер многосерийного мистического триллера «Интервью с вампиром», засветивший свежие кадры из сериала, а также его приблизительную дату — премьера запланирована на осень 2022 года.

Создателем, шоураннером и исполнительным продюсером адаптации культовых романов Энн Райс о похождениях Лестата (Сэм Рид) и Луи (Джейкоб Андерсон) значится Ролин Джонс («Подпольная империя»). Первую и вторую серии срежиссировал Алан Тейлор («Тор 2: Царство тьмы»).