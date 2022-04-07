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Лестат и Луи на первых кадрах сериала «Интервью с вампиром»

Это вам, конечно, не горячие, молодые Том Круз и Брэд Питт. В сети опубликованы первые официальные кадры из многосерийного мистического триллера «Интервью с вампиром» с Сэмом Ридом (Лестат) и Джейкобом Андерсоном (Луи) в главных ролях. Премьера состоится на кабельном канале AMC в этом году, но точной даты выхода пока нет.

Кадры из сериала «Интервью с вампиром» Кадры из сериала «Интервью с вампиром» Кадры из сериала «Интервью с вампиром» Кадры из сериала «Интервью с вампиром»

Создателем, шоураннером и исполнительным продюсером проекта по культовым романам Энн Райс выступает Ролин Джонс («Подпольная империя»). Два первых эпизода срежиссировал Алан Тейлор («Тор 2: Царство тьмы»).

Теги
КадрыГалереяИнтервью с вампиром
Комментарии (7)

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Источник фотографий: Depositphotos

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