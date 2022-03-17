Александра Даддарио сыграет главную роль в «Мэйферских ведьмах» Эн Райс

Анонсированный позапрошлой весной сериал по циклу романов Энн Райс «Мэйферские ведьмы» наконец-то подаёт признаки жизни. Да ещё какие! Многосерийный проект находится на стадии кастинга и уже отыскал свою ведущую актрису — главную героиню воплотит на экране Александра Даддарио («Настоящий детектив»).

Даддарио сыграет блестящего врача Роуэн, которая борется со своим предназначением. Дело в том, что героиня происходит из древнего рода могущественных ведьм Нового Орлеана.

В прошлом декабре кабельный канал AMC официально запустил в разработку восьмисерийный первый сезон мистической драмы. За сценарий отвечают соавторы «Мастеров секса» Эста Спэлдинг и Мишель Эшфорд. Спэлдинг также числится шоураннером сериала.