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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Александра Даддарио сыграет главную роль в «Мэйферских ведьмах» Эн Райс

Источник: Paramount Pictures

Анонсированный позапрошлой весной сериал по циклу романов Энн Райс «Мэйферские ведьмы» наконец-то подаёт признаки жизни. Да ещё какие! Многосерийный проект находится на стадии кастинга и уже отыскал свою ведущую актрису — главную героиню воплотит на экране Александра Даддарио («Настоящий детектив»).

Даддарио сыграет блестящего врача Роуэн, которая борется со своим предназначением. Дело в том, что героиня происходит из древнего рода могущественных ведьм Нового Орлеана.

В прошлом декабре кабельный канал AMC официально запустил в разработку восьмисерийный первый сезон мистической драмы. За сценарий отвечают соавторы «Мастеров секса» Эста Спэлдинг и Мишель Эшфорд. Спэлдинг также числится шоураннером сериала.

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Источник фотографий: Depositphotos

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