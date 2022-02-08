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«Лучше звоните Солу» возвращается — первый тизер напоминает о скорой премьере финального сезона

Близится финал! Кабельный канал AMC опубликовал лаконичный тизер шестого сезона криминальной драмы «Лучше звоните Солу», и он станет заключительным для приквела культового сериала «Во все тяжкие». Точной даты старта у завершающей 13-серийной телеглавы нет, но известно, что её премьера состоится весной. Ждём уточняющую информацию.

К слову, в сети предложили ориентироваться на засвеченные в ролике буквы D и R, занимающие четвёртое и восемнадцатое места в английском алфавите. Из этого интернет-аудитория сделала соответствующий вывод — премьера сезона намечена на 18 апреля. Ну, догадка не хуже других.

В драме Винса Гиллигана и Питера Гулда о становлении юриста-афериста Сола Гудмана снимаются Боб Оденкёрк, Ри Сихорн, Джонатан Бэнкс, Джанкарло Эспозито, Патрик Фабиан, Майкл Мэндо и Тони Далтон.

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ВидеоЛучше звоните Солу
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