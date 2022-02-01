Одержимость на исходе — вышел трейлер финального сезона «Убивая Еву» с Джоди Комер и Сандрой О

Смертельная игра в кошки-мышки завершается. Кабельный канал BBC America опубликовал полноценный трейлер четвёртого — заключительного — сезона триллера «Убивая Еву» с Джоди Комер и Сандрой О. Двухсерийная премьера финального сезона состоится 27 февраля, а подписчики цифровой платформы AMC+ получат доступ к открывающим эпизодам на неделю раньше — 20 февраля.

Четвёртый сезон подведёт итог сумасшедших событий, в которые впутаны наёмная убийца и психопатка Вилланель (Комер), гоняющаяся за ней оперативница MI6 Ева Поластри (О), а также глава MI6 по России Каролин Мартинес (Фиона Шоу). Финал сериала попытается ответить на сакраментальный вопрос, способен ли человек измениться.