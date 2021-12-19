Ангелы и демоны на первых кадрах финального сезона «Убивая Еву»

Четвёртый сезон многосерийного комедийного триллера «Убивая Еву» уже не за горами — в сети появились первые кадры из финальной телеглавы заодно с тизером, сообщающим дату возвращения сериала. Двухсерийная премьера состоится 27 февраля на кабельном канале BBC America, а подписчики видеосервиса AMC+ увидят первые эпизоды на неделю раньше — 20 февраля.

В финале третьего сезона пути главных героинь уже не в первый раз разошлись, но восьмисерийный четвёртый сезон наконец-то подведёт итог страстных взаимоотношений оперативницы MI6 Евы Поластри (Сандра О) и сумасшедшей наёмницы Вилланель (Джоди Комер).

Сценарную команду четвёртого сезона возглавила Лаура Нил («Половое воспитание»); она же числится его исполнительным продюсером наряду с автором первого сезона Фиби Уоллер-Бридж, О и Комер.