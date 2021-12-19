 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
КГ играет: Spider-Man: Miles Morales Коби Смолдерс появится в «Секретном вторжении» Первый взгляд на Тайлера Рейка в сиквеле «Операции по спасению» (фото) Terminator: Resistance вскоре обзаведётся сюжетным дополнением Annihilation Line Анонсирован ремейк Splinter Cell
СЕРИАЛЫ
242
 
Прямая ссылка на новость:

Ангелы и демоны на первых кадрах финального сезона «Убивая Еву»

Четвёртый сезон многосерийного комедийного триллера «Убивая Еву» уже не за горами — в сети появились первые кадры из финальной телеглавы заодно с тизером, сообщающим дату возвращения сериала. Двухсерийная премьера состоится 27 февраля на кабельном канале BBC America, а подписчики видеосервиса AMC+ увидят первые эпизоды на неделю раньше — 20 февраля.

Кадры из сериала «Убивая Еву» Кадры из сериала «Убивая Еву» Кадры из сериала «Убивая Еву» Кадры из сериала «Убивая Еву»

В финале третьего сезона пути главных героинь уже не в первый раз разошлись, но восьмисерийный четвёртый сезон наконец-то подведёт итог страстных взаимоотношений оперативницы MI6 Евы Поластри (Сандра О) и сумасшедшей наёмницы Вилланель (Джоди Комер).

Кадры из сериала «Убивая Еву» Кадры из сериала «Убивая Еву»

Сценарную команду четвёртого сезона возглавила Лаура Нил («Половое воспитание»); она же числится его исполнительным продюсером наряду с автором первого сезона Фиби Уоллер-Бридж, О и Комер.

Теги
ГалереяУбивая Еву
Комментарии

Ещё на эту тему

6Международный хит Netflix вернулся к съёмкам новых эпизодов

Тоже интересно

Далее на КГ

0
Капитан Сет Макфарлейн и его команда на первом кадре третьего сезона «Орвилла»
 5
Он здесь. Беги! Вышел второй трейлер космического триллера «Звёздный разум»
 0
«Свежая кровь» — старички нахваливают новичков в ролике о создании нового «Крика»
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Матрица: Воскрешение»
 16
Продолжение «47 ронинов» завершило съёмки: сиквел обрёл название, описание сюжета и злободневный посыл
 9
«Майор Гром», каким мы его ещё не видели. Приквел «Чумного доктора» официально в работе
 9
Бэтмен Роберта Паттинсона вдохновлён Куртом Кобейном — Мэтт Ривз рассказал о новом подходе к супергерою (фото)
 7
«Человек-паук: Нет пути домой» заработал по миру больше $ 300 млн
 0
КГ играет: Code Vein, часть 9
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Матрица: Воскрешение»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 494: Кинотеатры без «Ёлок», «Вестсайдская история», «Крепость»
 
1Ноль кадров в секунду – 399: The Game Awards 2021
 
 
10ЕВА
 
 
4Телеовощи – 422: Удовольствие от Мандаворца
 
0Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru