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Капитан Сет Макфарлейн и его команда на первом кадре третьего сезона «Орвилла»

Многосерийная приключенческая фантастика «Орвилл» готовит своё эпическое возвращение после длительного перерыва. Официальный твиттер-аккаунт сериала опубликовал первый кадр из третьего сезона, получившего оптимистичный подзаголовок «Новые горизонты». Сериал Сета Макфарлейна стартует на видеосервисе Hulu 10 марта.

Кадры из сериала «Орвилл»

Космическая фантастика рассказывает о событиях далёкого будущего. Не слишком дружная команда исследовательского звездолёта «Орвилл» бороздит просторы обитаемого космоса, при этом экипаж судна умудряется с завидной частотой отыскивать невероятные приключения на свои пятые точки.

Вместе с многостаночником Макфарлейном в проекте задействованы Эдрианн Палики, Чад Л. Коулмэн, Скотт Граймз, Марк Джексон, Питер Мэкон, Пенни Джонсон Джеральд, Джей Ли и Джессика Зор.

Теги
КадрыОрвиллHulu
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Источник фотографий: Depositphotos

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