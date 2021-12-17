Хилари Дафф ищет своего суженого в трейлере ситкома «Как я встретила вашего папу»

Это, представьте себе, история о том, как чья-то мама встретила чьего-то папу. Потоковый сервис Hulu опубликовал трейлер ситкома «Как я встретила вашего папу», и видеоролик не внушает никакого оптимизма. Впрочем, вряд ли кто-то всерьёз таил надежду на будущий хит. Премьера состоится 18 января.

В недалёком будущем главная героиня Софи (Хилари Дафф) рассказывает своему сыну, как она повстречала его отца. И начинается эта история в 2022-м. Софи вместе с компанией близких друзей живёт в современном Нью-Йорке и там же надеется однажды встретить любовь всей своей жизни.

В основной актёрский состав также входят Франсия Райса, Крис Лоуэлл, Тиен Трэн, Сурадж Шарма, Том Эйнсли и Брэндон Майкл Холл. Шоураннерами проекта числятся Исаак Аптакер и Элизабет Бергер, а создатели оригинала про маму Картер Бейз и Томас Крэйг зачем-то выступают исполнительными продюсерами.

И постер, конечно же: