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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Спин-офф сериала «Как я встретил вашу маму» собрал людей для поисков отца

Источник: CBS

Стриминговый сервис Hulu уже готов вылить на зрителей спин-офф сериала «Как я встретил вашу маму», потому назвал всех за него ответственных. В жертву проекта принесены шоураннеры Айзек Аптакер и Элизабет Бергер («Это мы»), а авторы оригинала, Картер Бейз и Крейг Томас, выступят в роли продюсеров.

Сюжет десятисерийного первого сезона «Как я встретила вашего папу» будет строиться вокруг героини Софи (Хилари Дафф), которая рассказывает своему сыну о том, как когда-то искала его будущего отца по соцсетям и приложениям для знакомств.

В молодости у героини было предостаточно друзей, чтобы история не выглядела слишком скучной и короткой. Крис Лоуэлл сыграет начинающего, но не имеющего успеха музыканта, который вынужден работать в такси. Персонаж имеет сводную сестру, ее сыграет Тянь Тран, и соседа по комнате (Сурадж Шарма). Франсия Райса исполнит роль Валентины — лучшей подруги Софи, которая недавно вернулась с модного показа в Лондоне, подцепив там нового парня-модель (Том Эйнсли).

Hulu пока не спешит раскрывать дату выхода сериала, но никто и не торопит.

Теги
Как я встретила вашего папуКак я встретил вашу мамуКомедия
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Источник фотографий: Depositphotos

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