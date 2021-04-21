«Как я встретил вашу маму» получил спин-офф от авторов гейской романтики «С любовью, Виктор». Главную роль отдали Хилари Дафф

В последний раз о возможном спин-оффе знаменитого ситкома «Как я встретил вашу маму» мы слышали летом 2017-го. Но если тогда проект по-прежнему оставался под вопросом, то нынче всё решено — потоковый сервис Hulu объявил о запуске в производство многосерийной комедии «Как я встретила вашего папу». Главная роль досталась Хилари Дафф.

Подробного синопсиса у спин-оффа пока нет, но известно, что главную героиню в исполнении Дафф зовут Софи. Она вместе с компанией близких друзей живёт в современном Нью-Йорке и там же надеется однажды встретить любовь всей своей жизни. Начинается сериал с известной сцены-виньетки, где Софи обещает рассказать своему сыну, как повстречала его отца.

Разработкой 10-серийного сериала занимаются шоураннеры семейной драмы «Это мы» и гейской романтики «С любовью, Виктор» Айзек Аптакер и Элизабет Бергер. Исполнительными продюсерами выступят создатели «Мамы» Картер Бэйс и Крэйг Томас. Производством займётся 20th Telvision.