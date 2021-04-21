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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

«Нет ни единого шанса, что я согласился бы играть Дракса в сериале» — Дэйв Батиста категоричен

Все уже поняли, что Дэйв Батиста — актёр серьёзный и крайне разборчивый, и даже собственный сериал Disney+ не способен его соблазнить. На самом деле, он по обыкновению категорично высказался на эту тему, заявив, что ни за какие богатства мира не вернулся бы к роли Дракса из «Стражей галактики» в многосерийном формате. Всё из-за грима.

Если бы мне предложили сериал, я бы не согласился. Чёрт возьми, нет ни единого шанса, что я стал бы играть Дракса в сериале. Это просто гримёрный кошмар. Я был бы жалок. Весь этот грим — это совсем не весело. Это ужасная фигня, на которую я не подписывался.

Тем не менее, Батиста шокирован тем, что никто из Стражей не обзавёлся собственным сериалом, тем более при таком обилии интересных персонажей. Дерево, видимо, не в счёт — Вин Дизель таки получил свой многосерийный спин-офф «Я есть Грут», который будет представлять собой сборник короткометражек.

Комментарии (1)

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