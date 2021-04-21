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МТС запустил онлайн-кинотеатр KION: 30 оригинальных проектов в 2021 году, фильм про Дурова и новый формат киносторис

Компания МТС сделала ход конём и запустила новый онлайн-кинотеатр или, как его ещё называют, гипермаркет впечатлений KION. Обещают тонну нового контента — только в этом году должны выйти порядка 30 оригинальных проектов, а также более 200 ТВ-каналов, тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов и документалок. При этом фильмотека будет пополнятся благодаря партнёрству с «Первым каналом».

Среди нововведений — так называемые «киносторис». Это особый формат контента, который позволит зрителю самому выбирать, как именно его поглощать — целиком в рамках полнометражного фильма или сериями по 10-15 минут (привет Quibi). Таким образом там уже можно посмотреть комедию «Афера» о трудностях деревенской жизни в пандемию.

Пожалуй, самая нашумевшая из предстоящих премьер — документальный фильм «Дуров» от режиссёра Родиона Чепеля об основателе «ВКонтакте» и Telegram, который выйдет уже 24 апреля.

Что ещё есть:

  • Драма «Маша» с Анной Чиповской (эксклюзивная премьера);
  • «Секреты семейной жизни» — многосерийное драмеди со звездой сериала «Чики» Алёной Михайловой;
  • «Сахаров» — документальный фильм о создателе водородной бомбы (21 мая);
  • «Хрустальный» — основанная на реальных событиях детективная драма об охотнике на маньяков;
  • «Клиника счастья» — мелодрама с налётом эротизма с Дарьей Мороз в роли профессора-сексолога;
  • «Немцы» — экранизация романа А. Терехова о журналисте, который оказывается в центре политических интриг.

Стоит всё это удовольствие пока нисколько — 100 рублей в месяц, которые можно вернуть в качестве кэшбека. Но это только до 31 августа.

Комментарии (2)

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