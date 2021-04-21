Отчёт Netflix: $ 17 млрд на контент, скромный рост числа подписчиков и дата возвращения «Ведьмака»

Традиционный квартальный отчёт потокового сервиса Netflix раскрыл свежую информацию о положении дел у номера один среди цифровых платформ США. В вопросе прироста аудитории достижения за первые три месяца года относительно скромны. Руководство видеосервиса во главе с ответственным за контент Тедом Сарандосом полагает, что это напрямую связано с уменьшением количества оригинального контента, а на это, как несложно догадаться, повлияли основательные задержки в производстве из-за пандемии. Ожидается, что темпы роста зрительской базы увеличатся во второй половине года.

За первые три месяца 2021-го мировая аудитория подписчиков цифровой платформы увеличилась всего на 4 млн и сейчас составляет 208 млн. Прогнозы руководства Netflix были чуть более оптимистичными — 210 млн. Того и смотри шустрый Amazon, чья аудитория уже перевалила за 200 млн подписчиков, догонит и перегонит нынешнего лидера.

Само собой, сбавлять обороты по закупке и созданию собственного контента стриминговый гигант не собирается, скорее уж наоборот. В этом году Netflix планирует потратить на эти нужды рекордную сумму — более $ 17 млрд. В прошлом году видеосервис ограничился $ 11,8 млрд, а в 2019-м траты составили почти $ 14 млрд.

Напоследок Сарандос сообщил кое-какую информацию о некоторых популярных проектах, возвращения которых зрители ждут с большим нетерпением. Второй сезон фэнтези «Ведьмак», третий сезон триллера «Ты» и четвёртый сезон бойцовского хита «Кобра Кай» выйдут на цифровой платформе в последней четверти года.