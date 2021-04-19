«Любовь, смерть и роботы» вернётся в мае и обещает третий сезон в официальном трейлере второго

Вслед за слитым в сеть трейлером второго сезона хитовой антологии «Любовь, смерть и роботы» стриминговый сервис Netflix опубликовал официальный трейлер. Видеоролик сообщает, что второй сборник анимационной антологии выйдет 14 мая, а третий — в следующем году. Вот так ненавязчиво нам сообщили о продлении.

Чего зрителям стоит ожидать от продолжения? Официальный логлайн сулит обнажённых великанов, рождественских демонов и разъярённых роботов. Окей.

Исполнительными продюсерами проекта выступают: Тим Миллер, Дэвид Финчер, Дженнифер Миллер и Джош Донен.

Дублированный трейлер: