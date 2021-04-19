Подробности спецэпизода «Друзей»: по $ 4 млн каждому и Джастин Бибер в образе картошки

Съёмки горячо ожидаемого воссоединения «Друзей» состоялись на прошлой неделе. Неигровой спецэпизод, где Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер сыграли самих себя, отснят, и теперь осталось дождаться его премьеры на HBO Max. Тем временем продолжают всплывать некоторые подробности мероприятия — разумеется, официально не подтверждённые.

Судя по всему, чтобы собрать вместе всех звёзд «Друзей», студии пришлось не только постараться, но и раскошелиться. По информации инсайдеров, каждый из актёров получил гонорар в размере от $ 3 до $ 4 млн за короткий эпизод — неудивительно, учитывая семизначные суммы, которые все они получали ещё 17 лет назад.

Кроме того, обещают камео поп-звезды Джастина Бибера, и не просто так, а в культовом костюме «Спудника» — том самом, который Росс носил на Хэллоуин в восьмом сезоне. Источник The Sun сообщает, что исполнитель посчитал за честь участие в таком событии и не имел ничего против своего нелепого внешнего вида.

Дата выхода спецэпизода, срежиссированного Беном Уинстоном, пока не называется.