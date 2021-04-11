Воссоединение «Друзей» состоялось! Спецэпизод отсняли и показали его официальный баннер

Как и предполагалось, съёмки долгожданного для многих воссоединения культовых «Друзей» не заняли много времени. Едва выяснилось, что давно обещанный спецэпизод запишут на этой неделе, как официальный инстаграм ситкома сообщил, мол, с основным производством управились. Материал уходит в постпродакшен.

Впрочем, ничего удивительного, ведь проходившие в Лос-Анджелесе съёмки не предполагали сценария. Организовавшие воссоединение Бен Уинстон, Марта Кауффман и Дэвид Крейн вновь собрали в кадре всех исполнителей главных ролей не для того, чтобы они в образах отыграли встречу своих персонажей 17 лет спустя. Нас почти наверняка ждут ламповые, ностальгические посиделки в неигровом формате.

В спецэпизоде приняли участие Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, Кортни Кокс, Лиза Кудроу и буквально вчера засветивший свои приготовления к съёмкам Мэттью Перри. Премьера состоится на цифровой платформе HBO Max, но до объявления точной даты пока никто не созрел.