Телеовощи. Выпуск 387: Борьба с самим собой

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:59 —
|Благодарим наших спонсоров
|03:03 —
|Обсуждение новостей
|53:57 —
|Никто не посмотрел Happy End
|01:02:33 —
|«Соединённые Штаты Ала» (United States of Al) — 1x01
|01:14:24 —
|«Домоводство» (Home Economics) — 1x01
|01:20:14 —
|«Кунг-фу» (Kung Fu) — 1x01
|01:31:02 —
|«Игрушка для взрослых» — 1x01—02
|01:33:34 —
|«Вампиры средней полосы» — 1x04
|01:50:07 —
|«Неуязвимый» — 1x04
|02:16:03 —
|«Новобранец» — 3x09
|02:25:01 —
|«Калейдоскоп ужасов» — 2x01
|02:37:10 —
|«Хильда» — 1x12
|02:43:45 —
|«Гусар» — 1x13
|02:49:20 —
|«Чародей» — 1x18 (впечатления Льва и Ларисы)
|02:57:06 —
|«Бесконечный поезд» — 2x06
|03:05:06 —
|«Вавилон 5» — 5x01 (впечатления Юрия)
|03:10:25 —
|«Футурама» — 2x11 (впечатления Ларисы)
|03:16:08 —
|«Тьма» — 2x08 (финал сезона, впечатления Льва)
|03:36:29 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 3x05 (впечатления Юрия и Льва)
|03:45:23 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:00 —
|Лариса о сериале «Невероятные»
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