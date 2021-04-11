 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Русская шпионка? Ольга Куриленко составит компанию Скарлетт Йоханссон в «Чёрной вдове» Хватит это терпеть! Тэнди Ньютон возвращает себе настоящее имя Стечение мыслей: Рэй Фишер и его беспочвенные обвинения Звёзды «Бесстыдников» попрощаются со зрителями в стиле Галлагеров Ножом по сердцу — создатели «Игры престолов» выложили новый трейлер восьмого сезона, и у фанатов есть для них пара ласковых
СЕРИАЛЫ
188
 
Прямая ссылка на новость:

Неделя сериалов на КГ — главные новости 5–11 апреля

Теги
Дайджест
Комментарии

Ещё на эту тему

5Джош Дюамель и его супегероическая семья на персонажных постерах «Наследия Юпитера» 2Том Хиддлстон всегда в образе на свежем промо-арте сериала «Локи» 14Официальный русский голос Тома Хиддлстона озвучил для фанатов трейлер «Локи»

Тоже интересно

2Мортал Комбат - обзор фильма 4Новые фильмы 22–28 марта 2021 года: «Годзилла против Конга», «Поступь хаоса» и другие новинки кино 16Самара Уивинг сыграет распутную кинозвезду в ремейке французской комедии 18Создатели «Зачарованных» раздевали героинь ради рейтингов — сценаристка сериала раскрыла всем глаза 98«Майор Гром» проваливается в прокате: 100 млн на старте и призрачные шансы отбить бюджет

Далее на КГ

4
Обсуждение «Мортал Комбат» в прямом эфире
 0
КГ играет: Ori and the Will of the Wisps, часть 2
 2
Мортал Комбат - обзор фильма
 0
 4
Телеовощи. Выпуск 387: Борьба с самим собой
 0
«Позволь мне услышать твою песню о любви» — второй тизер и сэйю музыкального фильма от режиссёра «Патэмы наоборот» и студии J.C.Staff
 1
«Комендант общежития богинь» — новый тизер эротической комедии об интересных приключениях мальчика в женском общежитии
 3
«Помолвленные кукушкой» — анонс, тизер и другие подробности романтического аниме о помолвке, к которой привела ошибка в роддоме
 3
Sony готовится к запуску мобильного подразделения
 14
Официальный русский голос Тома Хиддлстона озвучил для фанатов трейлер «Локи»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Такой Арью Старк вы ещё не видели — Мэйси Уильямс в прозрачном плаще на съёмках сериала о Sex Pistols
 
Кино Харли Квинн во всей красе — Марго Робби на слитых промо-фото «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна
 
Кино Терминатор против инопланетян: если пришельцы нападут, Арнольд Шварценеггер готов возглавить человечество
 
Кино Стечение мыслей: Рэй Фишер и его беспочвенные обвинения
 
Игры Ролевая игра Cyberpunk 2077 больше никому не нужна
 
Кино Белая вдова возвращается — прекрасная Ванесса Кирби на свежем кадре «Миссии невыполнима 7»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в апреле

12 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
13 Вт21:45ЕВА (трансляция)
14 СрНоль кадров в секунду
15 Чт20:00Телеовощи (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
4Телеовощи – 387: Борьба с самим собой
 
18Лазер-шоу «Три дебила» – 457: «Батя», «Поступь хаоса» и повесточка «Майора Грома»
 
2Ноль кадров в секунду – 363: Тактикульные и закалённые
 
6ЕВА – 419: Певица против будущего
 
5Телеовощи – 386: Нерегулярное паразитирование
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru