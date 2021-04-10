Звезда «Видоизменённого углерода» получила роль в «Женщине-Халке»

В многосерийной юридической комедии «Женщина-Халк» от Marvel Studios свежее пополнение актёрского состава — в кастинг-лист проекта для видеосервиса Disney+ записалась Рене Элиз Голдсберри («Видоизменённый углерод»). Её героин. зовут Амелия, и это пока всё, что о ней известно.

Сериал расскажет о нью-йоркском юристе Дженнифер Уолтерс (Татьяна Маслани), кузине Брюса Беннера (Марк Руффало). Женщина-Халк — зелёная великанша с целым набором сверхспособностей — временами крушит всё вокруг, но превращаясь, умудряется сохранять ясность ума и собственную личность. А ещё в привычках у главной героини ломать четвёртую стену.

Помимо Маслани, Руффало и Голдсберри в сериале заявлены Тим Рот (вернётся к роли злодея Эмиля Блонски) и Джинджер Гонзага (сыграет лучшую подругу главной героини).

Сценарием сериала занимается Джессика Гао («Рик и Морти»), в режиссёрском кресле Ану Валия («С любовью, Виктор») и Кэт Койро («В Филадельфии всегда солнечно»), которая также выступает исполнительным продюсером проекта. Премьеру обещают в следующем году.