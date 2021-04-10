 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Порно-хит Subverse вышел в Steam — смотрим премьерный трейлер Лучше «Хардкора»: «Никто» стал кем-то в американском прокате Наоми Уоттс скроет лицо и выдаст себя за вашу мамку в ремейке европейского триллера Игра от Sony выйдет в Xbox Game Pass в день релиза Космическое безумие в тизере второго сезона мультсериала «Звёздный путь: Нижние палубы»
СЕРИАЛЫ
142
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Звезда «Видоизменённого углерода» получила роль в «Женщине-Халке»

В многосерийной юридической комедии «Женщина-Халк» от Marvel Studios свежее пополнение актёрского состава — в кастинг-лист проекта для видеосервиса Disney+ записалась Рене Элиз Голдсберри («Видоизменённый углерод»). Её героин. зовут Амелия, и это пока всё, что о ней известно.

Сериал расскажет о нью-йоркском юристе Дженнифер Уолтерс (Татьяна Маслани), кузине Брюса Беннера (Марк Руффало). Женщина-Халк — зелёная великанша с целым набором сверхспособностей — временами крушит всё вокруг, но превращаясь, умудряется сохранять ясность ума и собственную личность. А ещё в привычках у главной героини ломать четвёртую стену.

Помимо Маслани, Руффало и Голдсберри в сериале заявлены Тим Рот (вернётся к роли злодея Эмиля Блонски) и Джинджер Гонзага (сыграет лучшую подругу главной героини).

Сценарием сериала занимается Джессика Гао («Рик и Морти»), в режиссёрском кресле Ану Валия («С любовью, Виктор») и Кэт Койро («В Филадельфии всегда солнечно»), которая также выступает исполнительным продюсером проекта. Премьеру обещают в следующем году.

Теги
Женщина-Халк
Комментарии

Ещё на эту тему

8Земокат уже в сети! Marvel Studios выкатила полную сцену танца Барона Земо из третьей серии «Сокола и Зимнего солдата» 9Анархистка Карли Моргентау на свежем постере «Сокола и Зимнего солдата» 35Масштаб, экшен и мощь! Вышел финальный трейлер «Чёрной вдовы» со смертоносной Скарлетт Йоханссон

Тоже интересно

10Лучше «Хардкора»: «Никто» стал кем-то в американском прокате 18Стечение мыслей: Рэй Фишер и его беспочвенные обвинения 16Самара Уивинг сыграет распутную кинозвезду в ремейке французской комедии 11Белая вдова возвращается — прекрасная Ванесса Кирби на свежем кадре «Миссии невыполнима 7» 2«Король-шаман» стал популярнее серии «Семь смертных грехов»

Далее на КГ

0
Зак Снайдер показал свежий постер экшен-триллера «Армия мертвецов»
 11
Flawless Victory: «Мортал Комбат» готовится забрать все деньги в отечественном прокате
 12
Анна Болейн и её венценосный супруг Генрих VIII на свежем кадре британского исторического триллера
 0
NEO: The World Ends With You — дата выхода продолжения культовой jRPG
 0
«Девушки и танки» — первые сборы третьего фильма и реклама четвёртого
 0
Alex Kidd in Miracle World DX — дата выхода ремейка классического платформера от Sega
 6
Naughty Dog работает над ремейком The Last of Us
 4
Том Круз, ты не прав: «Топ Ган: Мэверик», «Миссия невыполнима 7» и «Миссия невыполнима 8» переносятся на более поздний срок
 0
Ченнинг Татум и Стивен Содерберг устроят стриптиз-шоу «Супер Майк» на HBO Max
 8
Вот же дрянь! Фиби Уоллер-Бридж получила главную женскую роль в «Индиане Джонсе 5»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Сара Мишель Геллар узнает, из чего сделаны девчонки, в подростковом сериале Hot Pink
 
Руби Роуз в «Бэтвумен» рекастнули — знакомьтесь с новой Кейт Кейн
 
Кино Третий не лишний: Том Круз, Ребекка Фергюсон и Саймон Пегг вместе получают удовольствие между съёмками
 
Такой Арью Старк вы ещё не видели — Мэйси Уильямс в прозрачном плаще на съёмках сериала о Sex Pistols
 
Создатели «Зачарованных» раздевали героинь ради рейтингов — сценаристка сериала раскрыла всем глаза
 
Кино Заку Снайдеру пришлось вступиться за Дарксайда
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Выйдут в апреле

11 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
12 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
13 Вт21:45ЕВА (трансляция)
14 СрНоль кадров в секунду
15 Чт20:00Телеовощи (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 457: «Батя», «Поступь хаоса» и повесточка «Майора Грома»
 
2Ноль кадров в секунду – 363: Тактикульные и закалённые
 
6ЕВА – 419: Певица против будущего
 
5Телеовощи – 386: Нерегулярное паразитирование
 
45Лазер-шоу «Три дебила» – 456: «Годзилла против Конга» и «Майор Гром»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru