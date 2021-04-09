Земокат уже в сети! Marvel Studios выкатила полную сцену танца Барона Земо из третьей серии «Сокола и Зимнего солдата»

Узнав от Даниэля Брюля — исполнителя роли Гельмута Земо — о том, что в третьем эпизоде «Сокола и Зимнего солдата» самым наглым образом укоротили наиважнейшую сцену серии, где Земо зажигал на танцплощадке гламурного клуба, зрители возмутились. Зрители потребовали у Marvel опубликовать Земокат. И зрители его получили.

Студия выкатила не только полную версию сцены, но и на одном из своих официальных каналов в YouTube запилила часовую версию танцев Земо, чтобы все желающие смогли влиться в пляшущую толпу на далёком Мадрипуре. В общем, Marvel Studios оперативно отреагировала на просьбы фанатов. В отличие от.

Наслаждайтесь.