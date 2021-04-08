Адмирал Траун и Эзра Бриджер? Всплыли первые подробности о сериале «Асока Тано»

Портал The DisInsider со ссылкой на известного инсайдера Дэниела Рихтмана сообщает кое-какие подробности о будущем многосерийном сольнике «Асока» с Розарио Доусон в главной роли. Пока, конечно, исключительно в качестве слухов, которым ещё только предстоит получить статус подтверждённых или опровергнутых.

Рихтман уверяет, что в его распоряжении попали кое-какие данные о кастинге в новый сериал по вселенной «Звёздных войн», а также краткое описание сюжета. Согласно логлайну, Асока Тано (Доусон) охотится на гранд-адмирала Трауна в надежде, что это поможет ей напасть на след исчезнувшего молодого джедая Эзры Бриджера.

Дополнительно сообщается о наборе массовки и второстепенных персонажах с самым общим описанием, что пока не позволяет определить, какова их роль в сюжете. Разработкой спин-оффа «Мандалорца» занимаются Джон Фавро и Дэйв Филони. Съёмки планируют начать в этом году.