 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
«Мортал Комбат» идёт на рекорд в российском прокате «Майор Гром» проваливается в прокате: 100 млн на старте и призрачные шансы отбить бюджет Завершение «Ходячих мертвецов» стало неожиданностью для авторов и актёров сериала Седые супергерои Джош Дюамель и Лесли Бибб на первом постере «Наследия Юпитера» по комиксу Марка Миллара Если взять чужой лэптоп, то можно снять подростковую сказку с Эшли Джадд и продюсером Бекмамбетовым
1
СЕРИАЛЫ
1 112
 
Прямая ссылка на новость:

Первый взгляд на Оби-Вана Кеноби спустя 10 лет — Юэн Макгрегор на съёмочной площадке спин-оффа «Звёздных войн»

Съёмки сериала «Оби-Ван Кеноби» стартуют уже в этом месяце, но заценить шикарную бороду героя Юэна Макгрегора можно прямо сейчас. Как видно, ни борода, ни сам актёр со времён третьего эпизода «Звёздных войн» особо не изменились:

Промо-арт сериала «Оби-Ван Кеноби» Промо-арт сериала «Оби-Ван Кеноби»

Действие многосерийного спин-оффа развернётся спустя десять лет после событий «Мести ситхов» и, соответственно, так же задолго до эпизода IV.

Не так давно стало известно, что компанию Макгрегору и Хейдену Кристенсену составят Руперт Френд, Кумэйл Нанджиани, Моусес Ингрэм, О’Ши Джексон мл., Сон Кан, Симона Кесселл, Бенни Сэфди, а также Джоэл Эдгертон и Бонни Пессе.

В режиссёрском кресле — Дебора Чоу («Мандалорец»), за сценарий отвечает Джоби Харольд.

Теги
ГалереяОби-Ван Кеноби
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

6Руперт Френд, Джоэл Эдгертон, Кумэйл Наджиани и остальные участники актёрского состава «Оби-Вана Кеноби» 4Звезда «Игры престолов» Индира Варма получила роль в сериале «Оби-Ван Кеноби» 14Юэн Макгрегор рассказал, когда приступит к съёмкам в сериале «Оби-Ван Кеноби» с Хейденом Кристенсеном 20Хейден Кристенсен прокомментировал своё участие в сериале «Оби-Ван Кеноби»

Тоже интересно

11Белая вдова возвращается — прекрасная Ванесса Кирби на свежем кадре «Миссии невыполнима 7» 25«Никто» временно захватил лидерство в отечественном прокате 13Гибель героев в свежем телеролике «Лиги справедливости» Зака Снайдера 46Зак Снайдер рассказал, кто должен был стать следующим Бэтменом 19Дракула возвращается наказать своих невест в трейлере зарубленного пилота ABC

Далее на КГ

0
«Акватроп белого песка» — полноценный трейлер и новые сэйю оригинального аниме от авторов «Из завтрашнего дня разноцветного мира»
 0
Стечение мыслей: О бездумности культуры отмены на примере всё того же Уидона и не только
 2
Телеканал CBS закрывает «Макгайвера» на пятом сезоне
 5
Тогда и сейчас: «Плохие парни» Уилл Смит и Мартин Лоуренс намекают, что ничуть не изменились за 26 лет (видео)
 0
«Добро пожаловать в ад, Ирума 2» — трейлер второго сезона
 0
«Телеовощи» — прямая трансляция
 5
Звезда «Бората 2» сыграет в таинственном ужастике от создателей «Реинкарнации» и «Солнцестояния»
 2
«Заметки Теслы» — тизер в «лучших» традициях CG-аниме фантастического сериала про шпионов, спасающих мир
 4
Уже без наследия Рокки: Сильвестр Сталлоне официально не будет сниматься в фильме «Крид III»
 3
New Line Cinema возвращает чернокожим американцам их культовую комедию из 90-х «Домашняя вечеринка»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Сара Мишель Геллар узнает, из чего сделаны девчонки, в подростковом сериале Hot Pink
 
Кино Гнев Джейсона Стэйтема — первый постер нового фильма Гая Ричи
 
Превращение в небинарного трансгендера помогает Эллен Пейдж на съёмках «Академии Амбрелла»
 
Кино «Мортал Комбат» идёт на рекорд в российском прокате
 
Кино «Майор Гром» проваливается в прокате: 100 млн на старте и призрачные шансы отбить бюджет
 
Кино Харли Квинн во всей красе — Марго Робби на слитых промо-фото «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

LIVEТелеовощи (трансляция)

Выйдут в апреле

11 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
12 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
13 Вт21:45ЕВА (трансляция)
14 СрНоль кадров в секунду

Новые выпуски подкастов

 
1Ноль кадров в секунду – 363: Тактикульные и закалённые
 
4ЕВА
 
 
5Телеовощи – 386: Нерегулярное паразитирование
 
45Лазер-шоу «Три дебила» – 456: «Годзилла против Конга» и «Майор Гром»
 
1Ноль кадров в секунду – 362: Сюжет в порно
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru