Первый взгляд на Оби-Вана Кеноби спустя 10 лет — Юэн Макгрегор на съёмочной площадке спин-оффа «Звёздных войн»

Съёмки сериала «Оби-Ван Кеноби» стартуют уже в этом месяце, но заценить шикарную бороду героя Юэна Макгрегора можно прямо сейчас. Как видно, ни борода, ни сам актёр со времён третьего эпизода «Звёздных войн» особо не изменились:

Действие многосерийного спин-оффа развернётся спустя десять лет после событий «Мести ситхов» и, соответственно, так же задолго до эпизода IV.

Не так давно стало известно, что компанию Макгрегору и Хейдену Кристенсену составят Руперт Френд, Кумэйл Нанджиани, Моусес Ингрэм, О’Ши Джексон мл., Сон Кан, Симона Кесселл, Бенни Сэфди, а также Джоэл Эдгертон и Бонни Пессе.

В режиссёрском кресле — Дебора Чоу («Мандалорец»), за сценарий отвечает Джоби Харольд.