Руперт Френд, Джоэл Эдгертон, Кумэйл Наджиани и остальные участники актёрского состава «Оби-Вана Кеноби»

Настало время официальных новостей о многосерийном проекте «Оби-Ван Кеноби». Студия Lucasfilm объявила основной актёрский состав сериала — к Юэну Макгрегору, Хейдену Кристенсену и Индире Варме присоединились Руперт Френд («Родина»), Кумэйл Нанджиани («Кремниевая долина»), Моусес Ингрэм («Ход королевы»), О’Ши Джексон мл. («Голос улиц»), Сон Кан («Форсаж»), Симона Кесселл («Разлом Сан-Андреас») и Бенни Сэфди («Фрагменты женщины»). Что примечательно, на Татуин вернутся дядя и тётя юного Скайуокера — Джоэл Эдгертон и Бонни Пессе.

Согласно предварительному описанию сюжета, история начинается спустя 10 лет после драматических событий «Звёздных войн: Мести ситхов», где мастер-джедай Кеноби потерпел величайшее поражение — падение и развращение своего лучшего друга и ученика Анакина Скайуокера, превратившегося в злобного лорда ситхов Дарта Вейдера.

А вот и весь каст в лицах:

Производственный процесс стартовал. Сериал режиссирует Дебора Чоу («Мандалорец») по сценарию Джоби Харольда («Меч короля Артура»). О дате премьеры на потоковом сервисе Disney+ пока не сообщается.