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Первоисточник: www.instagram.com Прямая ссылка на новость:

Дарт Мол возвращается? Рэй Парк оставил таинственное послание поклонникам «Звёздных войн»

В своём инстаграме исполнитель роли эффектного, смертоносного ситха Дарта Мола опубликовал таинственный и многообещающий фотоснимок с подписью: «Встретимся на Датомире!» На фото запечатлена гримёрная и деталь сложного грима с хорошо узнаваемыми шипами. В общем, актёр Рэй Парк сигнализирует, что готов вернуться к своему знаменитому образу. В тегах, впрочем, значится #solo — намёк на то, что это фото времён съёмок «Хана Соло».

В какой проект потенциально может вернуться чудом выживший после памятной дуэли ученик императора Палпатина, Парк пока не сообщает. Слухи ходили разные. Есть предположение, что он может заглянуть на огонёк к своему заклятому врагу в сериал «Оби-Ван Кеноби». Съёмки проекта, по заверению Юэна Макгрегора, начнутся этой весной.

Комментарии (2)

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