«Мандалорец» и «Кобра Кай» до сих пор популярнее, чем «ВандаВижн»

Потоковый сервис Disney+ придерживается традиционной для стриминговых платформ стратегии, не раскрывая рейтинговые данные своих сериалов. А всевозможные аналитические фирмы традиционно измеряют успешность проектов собственными силами. Одна из таких фирм — уже известная Parrot Analytics — регулярно оглашает списки зрительских фаворитов. И на данный момент самый свежий отчёт показывает кое-какую интересную динамику.

Parrot Analytics опубликовала список самых востребованных оригинальных сериалов на цифровых платформах за период с 31 января по 6 февраля. Выяснилось, что стартовавший несколько недель назад марвеловский ситком «ВандаВижн» успел добраться до третьего места, сместив «Очень странные дела», но по-прежнему уступает в популярности «Кобре Кай» от Netflix и соседу по видеосервису «Мандалорцу». На четвёртом месте в первой десятке закрепились «Звёздные войны: Войны клонов», а замыкает пятёрку «Пространство» от Amazon.

Вот так выглядит топ-10 полностью:

1х — средний показатель востребованности проектов на всех платформах. 10х, к примеру, означает, что проект видеосервиса в 10 раз более востребован, чем среднестатистический сериал на рынке США. То есть «Кобра Кай» в 65 раз востребованнее других сериалов, «Мандалорец» — в 63 раза, а «ВандаВижн» пока лишь в 60 раз, но до финала первого сезона ещё далеко, поэтому расстановка сил в таблице может измениться.