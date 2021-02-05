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Первоисточник: thedisinsider.com Прямая ссылка на новость:

Приквел «Изгоя-один» про Кассиана Андора снимут режиссёры «Шерлока» и «Двойки»

В творческой команде многосерийного шпионского экшена «Андор» свежее пополнение. В приквел «Изгоя-один» записалась парочка режиссёров — несколько эпизодов первого сезона снимут Бенджамин Карон («Шерлок», «Корона») и Сюзанна Уайт («Конец парада», «Двойка»).

Производственный процесс вступил в активную фазу в конце прошлого года. Съёмки сериала проходят в Великобритании.

Шпионский экшен, продюсируемый студией Lucasfilm, поведает об опасных миссиях агента повстанческого Альянса Кассиана Андора (Диего Луна) до памятной героической миссии по добыванию чертежей «Звезды смерти» на Скарифе. В актёрском составе также значатся Стеллан Скарсгард, Кайл Соллер, Денис Гоф и Адриа Архона. Алан Тьюдик надеется вернуться к роли имперского дроида K-2SO, но если верить недавним комментариям актёра, случится это не в первом сезоне.

Шоураннером и сценаристом сериала выступает Тони Гилрой («Изгой-один»). Несколько эпизодов срежиссирует Тоби Хэйнс («Шерлок», «Чёрное зеркало»). Премьера сериала состоится на стриминговом сервисе Disney+ в следующем году.

Темы
 
Андор
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