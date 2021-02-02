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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Режиссёр «Чёрной пантеры» готовит многосерийную драму про Ваканду для Disney+

Студия Disney с превеликой радостью расширяет своё партнёрство с режиссёром и сценаристом Райаном Куглером и в рамках крепнущих творческих взаимоотношений доверяет ему разработку сериала по миру снятой им «Чёрной пантеры».

Пятилетняя сделка с продюсерской компанией Куглера Proximity Media подразумевает разработку сразу нескольких сериалов. И первый из них посвятят богатому вибраниумом королевству Ваканда. Выходить многосерийная драма будет на потоковом сервисе Disney+.

Исполнительный председатель The Walt Disney Company Боб Айгер в восторге от перспектив.

Райан Куглер — уникальный рассказчик, чьи видение и творческий диапазон сделали его одним из наиболее выдающихся киноделов своего поколения. В «Чёрной пантере» Райан рассказал революционную историю, сотворив настоящую веху в культуре. Благодаря ему культовые персонажи ожили, стали реальными, осмысленными и запоминающимися. Мы счастливы упрочить наши отношения и надеемся рассказать ещё больше замечательных историй вместе с Райаном и его командой.

Куглер в свою очередь заверил, что для него честь и радость работать с Disney, а аткже сообщил, что его команда уже работает над несколькими проектами, о которых они расскажут чуть позже. Ну а пока не нарадуемся анонсу сериала о Ваканде, ведь мы все ждём его буквально затаив дыхание.

Темы
 
Чёрная Пантера
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