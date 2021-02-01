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Свежие постеры «ВандаВижн» с персонажами Кэт Деннингс и Рэндалла Парка

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал свежие постеры к сериалу Marvel Studios «ВандаВижн». По мере выхода эпизодов в повествовании появляются новые персонажи, и самое время воздать им должное. Так, своих персональных плакатов удостоились Дарси Льюис (Кэт Деннингс) и Джимми Ву (Рэндалл Парк). Вдобавок сериал получил ансамблевый постер со всеми основными героями этой удивительной истории.

Чуть раньше вышел свежий промо-ролик условного супергеройского ситкома об Алой ведьме (Элизабет Олсен) и Вижне (Пол Беттани), в самых общих чертах засветивший дальнейшее развитие событий, о котором мы все и так догадывались. Пятая серия проекта от шоураннера Жак Шеффер («Чёрная вдова») выходит на экраны в эту пятницу.

Постеры сериала «ВандаВижн» Постеры сериала «ВандаВижн» Постеры сериала «ВандаВижн»
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Галерея ВандаВижн
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