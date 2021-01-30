Алая ведьма ломает четвёртую стену в свежем промо «ВандаВижн» от Marvel Studios

Потоковый сервис Disney+ опубликовал свежий минутный промо-ролик марвеловского сериала-эксперимента «ВандаВижн», который намекает, что ситком никуда не денется, но экшена и сюжета завезут. Когда-нибудь.

Видео, посвящённое новым эпизодам многосерийной супергероики, позволяет зрителям одним глазком взглянуть на то, что будет твориться в окрестностях городка Уэствью, когда иллюзия, удерживающая Алую ведьму (Элизабет Олсен) и Вижна (Пол Беттани), основательно пойдёт трещинами.

За сценарий сериала отвечает Жак Шеффер, за режиссуру — Мэтт Шекман. Новые эпизоды выходят на цифровой платформе каждую пятницу.