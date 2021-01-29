«Чудо-женщина: 1984» обошла «Душу», «Мандалорца» и «Бриджертонов», возглавив рейтинг самых популярных фильмов и сериалов на стриминге

Компания Nielsen опубликовала свой традиционный еженедельный рейтинг самых популярных фильмов и сериалов на стриминге, и вполне ожидаемо на рождественской неделе с 21 по 27 декабря победу праздновала вышедшая на HBO Max «Чудо-женщина: 1984». Несмотря на по большей части негативные отзывы, зрители жадно прильнули к экранам, обеспечив фильму с Галь Гадот более чем солидное преимущество над всеми остальными. Позади остались и нежно любимый критиками мультфильм «Душа», и нашумевшие «Бриджертоны», и неизменно популярный «Офис».
Полный список самых популярного контента потоковых сервисов с 21 по 27 декабря выглядит так (в минутах):
- «Чудо-женщина: 1984» (HBO Max) — 2,3 млрд
- «Душа» (Disney+) — 1,7 млрд
- «Офис» (Netflix) — 1,4 млрд
- «Бриджертоны» (Netflix) — 1,20 млрд
- «Полуночное небо» (Netflix) — 1,1 млрд
- «Мандалорец» (Disney+) — 1,0 млрд
- «Гринч — похититель Рождества» (Netflix) — 705 млн
- «Корона» (Netflix) — 700 млн
- «Анатомия страсти» (Netflix) — 691 млн
- «Рождественские хроники 2» (Netflix) — 660 млн
В отличие от Netflix, который составляет свои рейтинги исходя из числа посмотревших хотя бы две минуты фильма или сериала, Nielsen выдаёт данные о суммарной продолжительности просмотра (в минутах). А значит, учитывая продолжительность «Чудо-женщины: 1984» (151 минута), за первую неделю фильм Пэтти Дженкинс посмотрело порядка 15 млн человек (при условии, что все до сидели до конца).
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: