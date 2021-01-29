 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Честный трейлер — «Чудо-женщина: 1984» Netflix объявил войну порносайтам за использование сцен секса из «Бриджертонов» Дэвид Эйр показал искалеченного Джокера в отрывке вырезанной сцены «Отряда самоубийц» Отказавшийся играть гетеросексуалов Вентворт Миллер вернулся играть гея в «Закон и порядок: Специальный корпус» Netflix и Apple TV+ хотели выкупить «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом, но Paramount наотрез отказалась
1
КИНО
СЕРИАЛЫ
473
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Чудо-женщина: 1984» обошла «Душу», «Мандалорца» и «Бриджертонов», возглавив рейтинг самых популярных фильмов и сериалов на стриминге

Компания Nielsen опубликовала свой традиционный еженедельный рейтинг самых популярных фильмов и сериалов на стриминге, и вполне ожидаемо на рождественской неделе с 21 по 27 декабря победу праздновала вышедшая на HBO Max «Чудо-женщина: 1984». Несмотря на по большей части негативные отзывы, зрители жадно прильнули к экранам, обеспечив фильму с Галь Гадот более чем солидное преимущество над всеми остальными. Позади остались и нежно любимый критиками мультфильм «Душа», и нашумевшие «Бриджертоны», и неизменно популярный «Офис».

Полный список самых популярного контента потоковых сервисов с 21 по 27 декабря выглядит так (в минутах):

  1. «Чудо-женщина: 1984» (HBO Max) — 2,3 млрд
  2. «Душа» (Disney+) — 1,7 млрд
  3. «Офис» (Netflix) — 1,4 млрд
  4. «Бриджертоны» (Netflix) — 1,20 млрд
  5. «Полуночное небо» (Netflix) — 1,1 млрд
  6. «Мандалорец» (Disney+) — 1,0 млрд
  7. «Гринч — похититель Рождества» (Netflix) — 705 млн
  8. «Корона» (Netflix) — 700 млн
  9. «Анатомия страсти» (Netflix) — 691 млн
  10. «Рождественские хроники 2» (Netflix) — 660 млн

В отличие от Netflix, который составляет свои рейтинги исходя из числа посмотревших хотя бы две минуты фильма или сериала, Nielsen выдаёт данные о суммарной продолжительности просмотра (в минутах). А значит, учитывая продолжительность «Чудо-женщины: 1984» (151 минута), за первую неделю фильм Пэтти Дженкинс посмотрело порядка 15 млн человек (при условии, что все до сидели до конца).

Темы
 
Чудо-женщина: 1984 Душа
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

9«Офис» — самый популярный сериал на стриминге. Он обошёл даже «Мандалорца» 8«Борат 2» и «Ход королевы» дебютировали в Топ-10 самых популярных фильмов и сериалов на стриминге 12«Кобра Кай» обошёл «Люцифера» и «Пацанов», став самым популярным сериалом недели

Тоже интересно

34«Чудо-женщину: 1984» закидали гнилыми помидорами 11Голая, напуганная и верхом — сыгравшая Дейенерис в зарубленном пилоте «Игры престолов» Тэмзин Мерчант рассказала, что пыталась отказаться от съёмок 15«Титаны» DC нашли травмированную Джокером Бэтгёрл в лице Саванны Уэлч 4Первый трейлер The King of Fighters XV и другие новости от SNK 15По пути к миллиарду «Последний богатырь: Корень зла» побил «Непосредственно Каху»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Душа» оказалась в центре скандала — темнокожего героя озвучил белый актёр
 
«Чудо-женщина: 1984» — самый успешный цифровой релиз 2020 года
 
Названы лучшие супергеройские фильмы 2020 года — «Хищные птицы», «Бессмертная гвардия» и другие

Тоже интересно

 
Только один актёр прочитал полный сценарий «Мстителей: Финала»
 
Сериалы «Летящие сквозь ночь» — первые пять минут из сериала по мотивам рассказа Джорджа Мартина
 
Бесплатные кинопоказы «Капитана Марвел» гарантированы
 
«Охотники за привидениями 3» — первый тизер
 
«Трон 3» с Джаредом Лето снимет режиссёр «Льва» Гарт Дэвис
 
Релиз триллера «Охота» отменён из-за массовых расстрелов в США
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Выйдут в январе

31 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в марте

1 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
2 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
4 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
7 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
2Ноль кадров в секунду – 353: Джилл и пять Мистеров X
 
17ЕВА
 
 
2Телеовощи – 376: Хорошее название для рок-группы
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 446: «Реальные пацаны против зомби» и «Смертельная зона»
 
0Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru