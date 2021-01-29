«Чудо-женщина: 1984» обошла «Душу», «Мандалорца» и «Бриджертонов», возглавив рейтинг самых популярных фильмов и сериалов на стриминге

Компания Nielsen опубликовала свой традиционный еженедельный рейтинг самых популярных фильмов и сериалов на стриминге, и вполне ожидаемо на рождественской неделе с 21 по 27 декабря победу праздновала вышедшая на HBO Max «Чудо-женщина: 1984». Несмотря на по большей части негативные отзывы, зрители жадно прильнули к экранам, обеспечив фильму с Галь Гадот более чем солидное преимущество над всеми остальными. Позади остались и нежно любимый критиками мультфильм «Душа», и нашумевшие «Бриджертоны», и неизменно популярный «Офис».

Полный список самых популярного контента потоковых сервисов с 21 по 27 декабря выглядит так (в минутах):

В отличие от Netflix, который составляет свои рейтинги исходя из числа посмотревших хотя бы две минуты фильма или сериала, Nielsen выдаёт данные о суммарной продолжительности просмотра (в минутах). А значит, учитывая продолжительность «Чудо-женщины: 1984» (151 минута), за первую неделю фильм Пэтти Дженкинс посмотрело порядка 15 млн человек (при условии, что все до сидели до конца).