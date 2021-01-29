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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Оскандалившийся Арми Хаммер больше не снимается в сериале о создании «Крёстного отца»

Скандал вокруг Арми Хаммера продолжает набирать обороты, и вот уже третий по счёту проект решил обойтись без этого актёра. На сей раз все связи с Хаммером обрубил сериал о создании «Крёстного отца», где актёр должен был исполнить главную роль. Всему виной, как мы помним, слитая в сеть переписка (подлинность которой по-прежнему не подтверждена), где Хаммер предаётся красочным сексуальным фантазиям, включающим насилие, живодёрство и каннибализм.

Сериал The Offer представляет собой хроники создания культового фильма Фрэнсиса Форда Копполы глазами продюсера Альберта С. Радди, которого и должен был сыграть Хаммер. Сценаристом и исполнительным продюсером 10-серийного проекта значится Майкл Толкин («Рэй Донован», «Побег из Даннеморы»), а выпускать его должен Paramount+, новый потоковый сервис ViacomCBS, который в марте придёт на смену CBS All Access.

Забавно, что именно ради The Offer, по официальной версии, Хаммер и ушёл из другого сериала — Gaslit с Джулией Робертс, Шоном Пенном и Джоэлом Эдгертоном. Очевидно, это не совсем соответствует действительности. Ещё раньше актёра попёрли из комедии Shotgun Wedding с Дженнифер Лопес, но опять же, Lionsgate тогда воздержалась от официальных заявлений, позволив Хаммеру сохранить лицо.

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