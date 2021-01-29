Джоссу Уидону нашли замену — викторианскую фантастику «Неверс» для HBO возглавила Филиппа Гослетт

В конце прошлого года из-за скандальной истории, связанной со съёмками «Лиги справедливости» и обвинениями Рэя Фишера, создатель сериала «Неверс» Джосс Уидон покинул свой проект, объяснив это необходимостью передохнуть и сосредоточиться на личной жизни.

Почти готовый первый сезон приключенческой фантастики в декорациях викторианского Лондона требовал замены Уидону, который выполнял в нём не только роль создателя, но и шоураннера, сценариста, режиссёра и продюсера. И его, наконец, отыскали — отныне сериал возглавляет британский сценарист Филиппа Гослетт («Мария Магдалина», «Как разговаривать с девушками на вечеринках»).

Сериал поведает о команде крутых леди, бросающих вызов закоснелым устоям викторианской эпохи. У каждой героини — набор уникальных способностей, а объединяют дам борьба против целой орды кровожадных неумолимых врагов и сверхважная миссия, которая может изменить мир. Первые кадры из сериала зрители видели в декабрьском сборном трейлере HBO Max.

В сериале снимаются Лора Доннелли, Оливия Уильямс, Джеймс Нортон, Том Райли, Энн Скелли, Бен Чаплин, Пип Торренс, Ник Фрост, Элинор Томлинсон, Закари Момо, Эми Мэнсон, Рошель Нил и Дэнис О’Хэр. Премьеру обещают в этом году.