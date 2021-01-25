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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

HBO Max готовит сериал по вселенной «Гарри Поттера»

Портал The Hollywood Reporter эксклюзивно сообщает, что студия Warner Bros. задумала сериал по знаменитейшей волшебной вселенной «Гарри Поттера» Джоан Роулинг. Многосерийный проект, появление которого было лишь вопросом времени, будет выходить на стриминговом сервисе HBO Max.

Анонимные источники сообщают, что будущий сериал находится на самых ранних стадиях разработки, а потому никакой конкретной информации о его возможном содержании пока нет. Сейчас продюсеры WarnerMedia общаются сразу с несколькими сценаристами, обсуждая идеи и концепции, которые могут лечь в основу сюжета.

Представители студии отнекиваются, мол, в производстве у них нет никакого сериала, но по утверждению издания, доклады инсайдеров этому не противоречат: к фактической разработке проекта пока и правда никто не подключён, он лишь обсуждается в самых общих чертах.

Темы
 
Гарри Поттер и Философский камень
Комментарии (4)

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