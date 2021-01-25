Главную героиню в приквеле «Ведьмака» сыграет Джоди Тёрнер-Смит

Отправленный в разработку прошлым летом приквел «Ведьмака» под названием «Ведьмак: Происхождение» обрёл исполнительницу главной женской роли — центральную героиню истории сыграет Джоди Тёрнер-Смит («Квин и Слим»).

Персонаж Тёрнер-Смит, согласно официальному описанию, элитная воительница с голосом богини, оставившая свой клан и должность в гвардии королевы, чтобы последовать зову сердца и стать странствующей музыкантшей. Но судьбоносные события на Континенте вынуждают её снова взяться за меч и пройти путь мести и искупления. Сценарист приквела Деклан Де Барра, работающий над проектом совместно с шоураннером «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич, уже заявил в своём твиттере, что он в полном восторге от кастинга.

Шестисерийная предыстория посвящена событиям, происходившим за 1200 лет до временной линии оригинала. Фэнтези поведает о грандиозном магическом катаклизме под названием Сопряжение сфер, когда миры эльфов, монстров и людей слились воедино и появились мутанты-ведьмаки.

Де Барра также числится исполнительным продюсером и шоураннером проекта. Премьера мини-сериала запланирована на следующий год.