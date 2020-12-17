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Стартовали съёмки триллера про чернокожую феминистку Анну Болейн (первые закадровые фото)

В сети появились первые закадровые фото со съёмок трёхсерийного исторического триллера «Анна Болейн». Колоритные снимки с лёгкостью убеждают в том, что жанр мини-сериалу подобран идеально. Главную роль в мини-сериале британского Channel 5 играет Джоди Тёрнер-Смит («Квин и Слим»).

В центре истории окажутся последние месяцы жизни второй супруги короля Англии Генриха VIII. Триллер расскажет о борьбе Анны Болейн с патриархальным укладом тюдоровской эпохи, стремлении обеспечить будущее своей дочери Елизаветы и осознании своей беспомощности в жизненно важной миссии родить королю наследника мужского пола.

В сериале также снимаются Паапа Эссьеду, Талисса Тейшейра, Джамал Уэстман, Аманда Бёртон и Бэрри Уорд. Сценарий написала Ив Хеддервик Тёрнер, режиссирует Линси Миллер. Съёмки проходят в Западном Йоркшире.

Промо-арт сериала «Анна Болейн» Промо-арт сериала «Анна Болейн» Промо-арт сериала «Анна Болейн» Промо-арт сериала «Анна Болейн»
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 30 октябряДжоди Тёрнер-Смит сыграет чёрную феминистку Анну Болейн в историческом триллере от Channel 5
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