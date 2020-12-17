Джаред Падалеки арканит преступников с помощью лассо в трейлере ребута «Крутого Уокера»

Телеканал The CW усиливает рекламную кампанию криминальной экшен-драмы «Уокер» с техасским рейнджером Джаредом Падалеки. В сети появились первые кадры главного героя с семьёй и коллегами, а также первый официальный постер и минутный трейлер. Промо-материалы закрепляют за главным героем статус терзаемого прошлым, часто рефлексирующего персонажа.

Корделл Уокер (Падалеки) — мучимый чувством вины вдовец, вернувшийся наводить порядок в родной город и растить двоих детей. Криминальная обстановка в Остине не радует, и блюститель порядка на пару с крутой напарницей будет днями и ночами пропадать на работе. Вдобавок Уокера преследуют призраки прошлого и подозрение, что он по-прежнему не знает всей правды о гибели своей жены.

В сериале по сценарию Анны Фрике («Быть человеком») также играют Линдси Морган, Кигэн Аллен, Митч Пиледжи, Женевьев Падалеки и Одетт Эннэйбл. Премьера — 21 января.

Постер и кадры: