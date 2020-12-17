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Джаред Падалеки арканит преступников с помощью лассо в трейлере ребута «Крутого Уокера»

Телеканал The CW усиливает рекламную кампанию криминальной экшен-драмы «Уокер» с техасским рейнджером Джаредом Падалеки. В сети появились первые кадры главного героя с семьёй и коллегами, а также первый официальный постер и минутный трейлер. Промо-материалы закрепляют за главным героем статус терзаемого прошлым, часто рефлексирующего персонажа.

Корделл Уокер (Падалеки) — мучимый чувством вины вдовец, вернувшийся наводить порядок в родной город и растить двоих детей. Криминальная обстановка в Остине не радует, и блюститель порядка на пару с крутой напарницей будет днями и ночами пропадать на работе. Вдобавок Уокера преследуют призраки прошлого и подозрение, что он по-прежнему не знает всей правды о гибели своей жены.

В сериале по сценарию Анны Фрике («Быть человеком») также играют Линдси Морган, Кигэн Аллен, Митч Пиледжи, Женевьев Падалеки и Одетт Эннэйбл. Премьера — 21 января.

Постер и кадры:

Постеры сериала «Уокер» Промо-арт сериала «Уокер» Кадры из сериала «Уокер» Кадры из сериала «Уокер»
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Видео Уокер
 15 декабряДжаред Падалеки — техасский рейнджер и скорбящий вдовец в первом тизере сериала «Уокер» 6 декабряДжаред Падалеки примерил форму техасского рейнджера на фото со съёмок «Уокера» 20 ноябряНовый техасский рейнджер Джаред Падалеки сообщил дату выхода сериала «Уокер»
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