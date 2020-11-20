Новый техасский рейнджер Джаред Падалеки сообщил дату выхода сериала «Уокер»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал The CW выкатил специальный промо-ролик, где исполнитель главной роли Джаред Падалеки приглашает зрителей на премьеру своего нового сериала «Уокер» — ремейка «Крутого Уокера: Правосудия по-техасски» с Чаком Норрисом. Состоится сие знаменательное событие 21 января.

Падалеки играет рейнджера Корделла Уокера — овдовевшего отца двоих детей, который вернулся в родной Остин после двух лет тяжелейшей работы под прикрытием. Отдыхать, как выясниться, некогда, потому что криминальная обстановка в городе оставляет желать лучшего. Вместе с напарницей, которая наверняка не уступает ему в крутости, Корделл Уокер берётся воевать с преступностью и вершить правосудие в соответствии с собственным кодексом чести.

В сериале также снимаются Линдси Морган, Кигэн Аллен, Митч Пиледжи, Женевьев Падалеки и Одетт Эннэйбл.