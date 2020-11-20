 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Неделя игр на КГ — главные новости 9–15 ноября Mortal Kombat 11 — премьерный трейлер ультимативного издания Новые сериалы недели 16–22 ноября: «Бескрайнее небо» КГ играет: VenusBlood Frontier, часть 9 «Это пустая трата времени» — Крис Коламбус не одобряет перезапуск «Одного дома» от Disney
1
СЕРИАЛЫ
181
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Новый техасский рейнджер Джаред Падалеки сообщил дату выхода сериала «Уокер»

Телеканал The CW выкатил специальный промо-ролик, где исполнитель главной роли Джаред Падалеки приглашает зрителей на премьеру своего нового сериала «Уокер» — ремейка «Крутого Уокера: Правосудия по-техасски» с Чаком Норрисом. Состоится сие знаменательное событие 21 января.

Падалеки играет рейнджера Корделла Уокера — овдовевшего отца двоих детей, который вернулся в родной Остин после двух лет тяжелейшей работы под прикрытием. Отдыхать, как выясниться, некогда, потому что криминальная обстановка в городе оставляет желать лучшего. Вместе с напарницей, которая наверняка не уступает ему в крутости, Корделл Уокер берётся воевать с преступностью и вершить правосудие в соответствии с собственным кодексом чести.

В сериале также снимаются Линдси Морган, Кигэн Аллен, Митч Пиледжи, Женевьев Падалеки и Одетт Эннэйбл.

1 Обсудить
Темы
 
Видео Уокер
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Крутой техасский рейнджер Джаред Падалеки вещает о долге и семье в первом промо-ролике сериала «Уокер»
 
Одетт Эннэйбл из «Банши» сыграет подругу Джареда Падалеки в ремейке «Крутого Уокера»
 
The CW назвал даты выхода 10 своих сериалов — «Флэша», «Бэтвумен», «Ривердейла», «Зачарованных», «Уокера» и других

Тоже интересно

 
«Ведьмак» — свежие кадры с Генри Кавиллом
 
Кино Шорт-лист претендентов на роль Бэтмена
 
Кино Студия Warner Bros. устала слушать нытьё Рэя Фишера и пнула его в ответ
 
Кино «Шестеро в подполье» — взрывной трейлер боевика Майкла Бэя с Райаном Рейнольдсом
 
Шоураннеры всё-таки прокомментировали последний эпизод «Игры престолов»
 
«Дюнкерк» Кристофера Нолана помог Лорен Хиссрич создать «Ведьмака»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Выйдут в ноябре

22 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
23 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
24 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
26 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
29 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 437: «Гудбай, Америка», «Гренландия» и скучная «Дичь»
 
2Ноль кадров в секунду – 343: Новое яйцо Судакова
 
6ЕВА – 399: Одеяло из собак
 
24Телеовощи – 366: Подозрения в тупости
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 436: «Новые мутанты», «Кольская сверхглубокая» и Дзюба
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru