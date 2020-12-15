Джаред Падалеки — техасский рейнджер и скорбящий вдовец в первом тизере сериала «Уокер»

Телеканал The CW опубликовал первый тизер криминальной экшен-драмы «Уокер» с Джаредом Падалеки в образе техасского рейнджера — современной версии культового персонажа, когда-то сыгранного Чаком Норрисом. Судя по видео, главный герой будет заниматься не только насущными делами, но и копаться в своём трагическом прошлом. Премьера сериала состоится 21 января.

Корделл Уокер (Падалеки) — мучимый чувством вины вдовец и отец двоих детей, вернувшийся наводить порядок в родной. Для этого ему придётся очень постараться, потому что криминальная обстановка в городе не самая благоприятная. Головной боли Уокеру доставляют призраки прошлого и подозрение, что он по-прежнему не знает всей правды о гибели своей жены.

В сериале от сценариста Анны Фрике («Быть человеком») также снимаются Линдси Морган, Кигэн Аллен, Митч Пиледжи, Женевьев Падалеки и Одетт Эннэйбл.