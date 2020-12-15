 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Эллен Пейдж превратилась в небинарного трансгендера, но продолжит играть лесбиянку Ваню в третьем сезоне «Академии Амбрелла» Матёрый преступник Николас Кейдж, София Бутелла и страшное проклятие в экшен-триллере «Узники страны призраков» (первые кадры) Первый трейлер боевика «Сокол и Зимний солдат» хвастается экшеном #Cyberbug2077 — внезапные половые органы, исчезновение волос, фризы и подводные котятки Примерная дата релиза Halo Infinite и причины переноса
5
СЕРИАЛЫ
1 417
 
Прямая ссылка на новость:

Джаред Падалеки — техасский рейнджер и скорбящий вдовец в первом тизере сериала «Уокер»

Телеканал The CW опубликовал первый тизер криминальной экшен-драмы «Уокер» с Джаредом Падалеки в образе техасского рейнджера — современной версии культового персонажа, когда-то сыгранного Чаком Норрисом. Судя по видео, главный герой будет заниматься не только насущными делами, но и копаться в своём трагическом прошлом. Премьера сериала состоится 21 января.

Корделл Уокер (Падалеки) — мучимый чувством вины вдовец и отец двоих детей, вернувшийся наводить порядок в родной. Для этого ему придётся очень постараться, потому что криминальная обстановка в городе не самая благоприятная. Головной боли Уокеру доставляют призраки прошлого и подозрение, что он по-прежнему не знает всей правды о гибели своей жены.

В сериале от сценариста Анны Фрике («Быть человеком») также снимаются Линдси Морган, Кигэн Аллен, Митч Пиледжи, Женевьев Падалеки и Одетт Эннэйбл.

5 Обсудить
Темы
 
Видео Уокер
 6 декабряДжаред Падалеки примерил форму техасского рейнджера на фото со съёмок «Уокера» 20 ноябряНовый техасский рейнджер Джаред Падалеки сообщил дату выхода сериала «Уокер» 6 ноябряКрутой техасский рейнджер Джаред Падалеки вещает о долге и семье в первом промо-ролике сериала «Уокер»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новый техасский рейнджер Джаред Падалеки сообщил дату выхода сериала «Уокер»
 
Джаред Падалеки примерил форму техасского рейнджера на фото со съёмок «Уокера»
 
Джаред Падалеки — техасский рейнджер и скорбящий вдовец в первом тизере сериала «Уокер»

Тоже интересно

 
Грег Берланти: супергерои DC не должны сохранять пол, цвет кожи или сексуальную ориентацию оригинала
 
Кино Вот почему Росомаха Хью Джекмана отсутствует в фильме «Люди Икс: Тёмный феникс»
 
Кино «Комиксы для детей» — Венсан Кассель объяснил, почему не будет сниматься в фильмах Marvel и DC
 
Кино «Хищные птицы» — больше прекрасных дам на новом кадре криминального недоэкшена
 
Кино Элтон Джон и создатели «Рокетмена» огорчены цензурой гей-сцен в российской версии фильма
 
Кино Как создавались визуальные эффекты «Мстителей: Финала»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

20:00ЕВА (трансляция)

Выйдут в декабре

 
17 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
20 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
21 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
22 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
2Телеовощи – 370: Усложнённые родственные связи
 
42Лазер-шоу «Три дебила» – 440: «Манк», BadComedian, Антон Долин и Игорь Пылаев
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду – 346: Тактический сладкий картофель
 
6ЕВА – 402: Где заказать личное обращение
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru