Hulu закрыл марвеловский триллер «Хелстром» после первого сезона

Последний сериал ныне почившей Marvel TV отправился в небытие — стриминговый сервис Hulu закрыл мистический триллер «Хелстром» на первом сезоне. Такой ход вполне понятен — проект по комиксам Marvel никак не вписывается в новую модель MCU, согласно которой фильмы и сериалы входят в единую экранную вселенную.

Триллер рассказывал о Дэймоне Хелстроме (Том Остин) и его младшей сестре Ане Хелстром (Сидни Леммон) — детях земной женщины Виктории (Элизабет Марвел) и Сатаны. Невзирая на сложные взаимоотношения, Дэймон и Ана объединяются для борьбы со злом, используя свои невероятные способности, доставшиеся им от отца.

Создателем и исполнительным продюсером сериала выступил Пол Збышевски («Агенты Щ.И.Т.»). В производстве также участвовала ABC Signature Studios.